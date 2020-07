Einbrecher stehlen Laptop

Lemwerder Bislang unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zu Dienstag, 14. Juli, Zutritt zu einem Einfamilienhaus in der Stedinger Straße in Lemwerder. Zwischen 1 und 5.30 Uhr drangen die Täter durch ein Fenster ein und entwendeten Bargeld, einen Laptop sowie Tabakwaren.

Zur Höhe des entstandenen Schadens können derzeit keine Angaben gemacht werden.

Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Stedinger Straße sowie Detmarstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich bei der Polizei in Brake unter der Telefonnummer Telefon 04401/9350 zu melden.