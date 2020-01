Einbruch in Autohaus

Lemwerder Diebesgut in Höhe von mehreren Tausend Euro erbeuteten Einbrecher in der Nacht auf Samstag bei einem Einbruch in ein Autohaus in Lemwerder Süderbrook an der Hauptstraße. Wie die Polizei mitteilt, brachen die noch unbekannten Täter die zur Straße gerichtete Tür der Werkstatt gewaltsam auf, um in das Gebäude zu gelangen. Hier entwendeten sie zahlreiche Gegenstände.

Wer Hinweise auf Tatzeitpunkt, Täterfahrzeug oder Täteridentität geben kann, möge sich bei der Polizei Brake unter Telefon 04401/9350 melden.