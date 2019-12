Lemwerder Ein betrunkener Mann ist am frühen Samstagmorgen in Lemwerder in einen Graben gefahren. Der 34-Jährige war gegen 3 Uhr auf der Delmenhorster Straße unterwegs, als er mit seinem Auto von der Fahrbahn abkam. Das Fahrzeug blieb seitlich im Wassergraben liegen. Der Fahrer stieg selbst aus und verließ die Unfallstelle in Richtung Lemwerder, teilt die Polizei mit.

Zeugenaussagen brachten die Polizei auf die richtige Spur. Die Beamten griffen den 34-Jährigen schließlich in Altenesch auf, wo er offenbar einen alkoholisierten und verwirrten Eindruck machte. Die Polizisten stellten einen Atemalkoholwert von 0,88 Promille fest und ließen außerdem eine Blutprobe nehmen, da der Mann möglicherweise auch unter Drogeneinfluss stand.

Gegen den 34-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet, teilt die Polizei weiter mit. Da er keinen festen Wohnsitz in Deutschland hat, wurde durch die Staatsanwaltschaft Oldenburg die Einbehaltung einer Sicherheitsleistung in Höhe von 500 Euro angeordnet.