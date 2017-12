Lemwerder Bei einer Streifenfahrt sind Polizisten in der Nacht von Freitag auf Samstag auf einen Pkw aufmerksam geworden. Der Wagen war auf der Stedinger Straße in Lemwerder unterwegs. Bei einer allgemeinen Verkehrskontrolle konnte sich der Fahrer nicht ausweisen und gab mündlich Personalien an.

Bei der Überprüfung dieser Personalien stellte sich heraus, dass der Fahrer die Personalien seines Bruders angegeben hatte. Daraufhin versuchte der 30-jährige Mann aus Lemwerder zu Fuß zu flüchten. Die Polizisten holten den Mann schnell ein und nahmen ihn vorläufig fest.

Bei der weiteren Überprüfung stellte sich heraus, dass der Mann unter dem Einfluss von Drogen und Alkohol stand, keine Fahrerlaubnis besaß und einen offenen Haftbefehl hatte. Er wurde in eine Justizvollzugsanstalt gebracht. Den Mann erwarten nun weitere Strafverfahren, teilt die Polizei mit.