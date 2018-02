Zwei Verletzte bei Autounfall

Lemwerder Am Freitagabend gegen 19.25 Uhr kollidierten in Lemwerder an der Ecke Stedinger Straße/Niedersachsenstraße zwei Autos miteinander. Eine 53-jährige Frau aus Brake hatte beim Einbiegen auf die Stedinger Straße die Vorfahrt einer 22-Jährigen aus Lemwerder missachtet, teilt die Polizei mit. Durch den Zusammenstoß verletzten sich beide Frauen leicht und mussten durch Rettungswagen in Krankenhäuser gebracht werden.Gegen die Unfallverursacherin leitete die Polizei ein Ermittlungsverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung ein.