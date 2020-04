Einsatz: Gefährlicher Flächenbrand schnell gelöscht

Mentzhausen Die Freiwilligen Feuerwehren Jade und Jaderberg mit der First Respondergruppe wurden am Sonntagnachmittag um 13.06 Uhr von der Großleitstelle Oldenburg zu einem Flächenbrand Am Hohen Moorweg in Nordmentzhausen alarmiert. Aus bisher ungeklärten Gründen brannte bei Ankunft der Feuerwehren in der Nähe eines Reetdachgebäudes in einem angrenzenden Buschbereich eine mehrere Quadratmeter große Fläche trockenes Gras und Gestrüpp. Das Feuer konnte sich bei dem Wind rasch ausbreiten. Die Rauchwolken waren weithin sichtbar.

Die Feuerwehren waren schnell am Einsatzort und nahmen sofort mit dem Löschwasservorrat den ersten Löschangriff vor. Gleichzeitig erfolgte der Gebäudeschutz. Mit Hilfe des Schlauchwagens der Feuerwehr Jade war dann auch schnell die weitere Löschwasserversorgung von einem in der Nähe befindlichen Feuerlöschbrunnen aufgebaut und die Brandbekämpfung lief erfolgreich.

Mit der Wärmebildkamera wurde das Gelände auf weitere Brandnester kontrolliert. Einsatzleiter Peter Scholz (Ortsbrandmeister der Feuerwehr Jade) und der stellvertretende Gemeindebrandmeister Jan Hauerken zeigten sich über den schnellen und erfolgreichen Einsatz der Einsatzkräfte voll zufrieden. Rund 40 Einsatzkräfte waren im Einsatz und hatten den Flächenbrand auf etwa 200 Quadratmeter schnell unter Kontrolle.