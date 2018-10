Metzhausen In den Räumen der ehemaligen Grundschule Mentzhausen hatte am Donnerstag der Blutspendedienst des DRK Niedersachsen wieder seine Spendenzentrale eingerichtet. Die Freiwillige Feuerwehr Rüdershausen hatte die Bürger aus der Gemeinde Ovelgönne und Umgebung aufgerufen, sich rege an der Blutspendeaktion zu beteiligen. Insgesamt 49 Blutspender, darunter ein Erstspender, waren diesmal der Einladung gefolgt und spendeten ihr Blut für einen wichtigen Zweck. Jann Grotjahn wurde für seine 60. Und Thomas Kalweit für seine 50. Blutspende von Ortsbrandmeister Uwe Kuck mit der Ehrennadel und ein Präsent von der Freiwilligen Feuerwehr Rüdershausen besonders geehrt. Auch diesmal hatten die Frauen und Männer der Feuerwehr Rüdershausen die Blutspendeaktion recht gut vorbereitet, sie beteiligten sich an der Werbung, nahmen die Anmeldungen entgegen, betreuten die Blutspender auch nach dem Aderlass und versorgten sie schließlich hervorragend mit einem leckeren Imbiss vom Büfett und Getränken.