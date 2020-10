Alkoholisiert auf dreister Flucht

Mitteldeich Am Sonntag befuhr gegen 0.15 Uhr der 30-jährige Fahrer eines Mercedes-Sprinter in Butjadingen den Mitteldeich in Richtung Seeverns. In einer Kurve verlor er nach Polizeiangaben die Kontrolle über sein Fahrzeug, kam nach links von der Fahrbahn ab und landete im Straßengraben. Anschließend entfernte sich der 30-Jährige. Während der Unfallaufnahme tauchte er wieder auf – mit einem Ford-Transit. Damit wollte er seinen Sprinter bergen. Bei der Überprüfung seiner Fahrtauglichkeit stellte die Polizei deutlichen Alkoholgeruch fest. Ein vorläufig ermittelter Wert ergab 1,21 Promille. Eine Blutprobe wurde angeordnet und der Führerschein sichergestellt. Zudem ermittelte die Polizei, dass für den Ford-Transit weder Zulassung noch Pflichtversicherung besteht. Der Unfallschaden – Berme, Strauchwerk und Mercedes-Sprinter wurden beschädigt – beträgt 1000 Euro.

