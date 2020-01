Mit dem Auto in den Graben

Mitteldeich Ein 28-jähriger Niederländer ist am Sonnabendmittag mit seinem Auto verunglückt und dabei leicht verletzt worden. Wie die Polizei mitteilt, war er auf dem Mitteldeich in Richtung Oldenburger Straße unterwegs – und das vermutlich zu schnell. Denn in Höhe des Leker Weges kam das Auto zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, geriet ins Schleudern und rutschte nach links in den Graben. Ein Rettungswagen brachte den Mann ins Krankenhaus, wo er nach ambulanter Behandlung entlassen werden konnte. Schaden am Auto: 3000 Euro.