Brände An Ostern: Vier Einsätze für Elsflether Wehr an den Feiertagen

Moorhausen /Bardenfleth Die Osterfeiertage waren für die Kameraden der Elsflether Feuerwehren arbeitsreich: Gleich zu vier Einsätzen mussten die Kameraden zwischen Gründonnerstag und Ostermontag ausrücken.

Am Ostermontag gab es zwei Feuerwehreinsätze im Bereich Moorriem. Zuerst wurde um 10.28 Uhr die Feuerwehr Altenhuntorf zu einem Flächenbrand in Moorhausen alarmiert. Hinter dem Polderdeich in der Nähe des „Schaartweg“ brannte eine Fläche von ca. acht Quadratmetern Uferböschung. Diese konnte schnell mit den 2000 Litern Wasser aus dem Wassertank des Tanklöschfahrzeuges abgelöscht werden. Die Besatzung des ebenso ausgerückten Löschfahrzeuges musste nicht mehr mit eingreifen. Nach ungefähr 30 Minuten kehrten die 20 Einsatzkräfte zum Gerätehaus zurück.

Genau zu diesem Zeitpunkt erfolgte um 11.03 Uhr die Alarmierung der Feuerwehr Bardenfleth zu einem Schuppenbrand in der Straße „Neddenkamp“.

Laut erster Meldung sollte dort ein Holzschuppen direkt an einem Wohnhaus brennen, weshalb direkt die Feuerwehren Altenhuntorf und Neuenbrok nachalarmiert wurden. Die Kräfte der Feuerwehr Altenhuntorf befanden sich zu dem Zeitpunkt noch ausgerüstet beim Feuerwehrhaus und konnten direkt ausrücken.

Vor Ort stellte sich heraus dass der Brand sich auf einen Unterstand für Mülltonnen beschränkte. Anwohner hatten das Feuer mit einem Gartenschlauch bereits so weit eingedämmt, dass die Feuerwehr Bardenfleth nur noch Nachlöscharbeiten durchführen musste. Die Feuerwehr Altenhuntorf musste nicht mehr mit eingreifen. Die Feuerwehr Neuenbrok konnte den Einsatz noch vor dem Ausrücken abbrechen. Insgesamt waren etwa 50 Einsatzkräfte alarmiert. Vier Einsatzfahrzeuge der Feuerwehr waren an der Einsatzstelle. Zu Brandursachen und Schadenhöhe kann die Feuerwehr keine Angaben machen.