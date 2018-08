Goldenstedt

Pfarrer Und Arzt Aus Kreis Vechta Klagen An „Schluss mit der Sklaventreiberei in der Fleischindustrie“

Prälat Peter Kossen ist seit Jahren als furchtloser Kritiker der Fleischbranche bekannt. Sein Bruder Dr. Florian Kossen sieht in seiner Praxis in Goldenstedt täglich das Leid der Arbeitsmigranten. Hier schilder sie mit deutlichen Worten die menschenverachtenden Zustände in der Branche.