Moorhausen /Elsfleth Auf der L 865 zwischen Moorhausen (Stadt Elsfleth) und Oldenburg sind am Donnerstag gegen 6.30 Uhr zwei Pkw frontal zusammen gestoßen. Die beiden Fahrzeugführer wurden nach Polizeiangaben nur leicht verletzt, die Autos verkeilten sich ineinander.

Die Feuerwehr Altenhuntorf rückte mit zehn Einsatzkräften und zwei Fahrzeugen aus. Sie sicherten die Unfallstelle, klemmten die Fahrzeugbatterien ab und zogen die Fahrzeuge auseinander, damit die Fahrbahn wieder halbseitig befahren werden konnte. Der Feuerwehreinsatz war nach rund einer Stunde beendet. Die Höhe des Sachschadens ist noch ungeklärt.

Die Schwerpunktfeuerwehr Elsfleth war am Mittwoch um 16.09 Uhr zu einem Brand in einem Industriebetrieb am Tidehafen in Elsfleth ausgerückt. Wie Pressewart Stefan Wilken mitteilt, war der Brand beim Eintreffen der ersten Feuerwehrkräfte bereits von Mitarbeitern unter Kontrolle gebracht worden.

Die Feuerwehrleute führten deshalb lediglich Nachlöscharbeiten durch und befreiten die Halle mit Hilfe des Drucklüfters vom Brandrauch. Im Einsatz waren 15 Einsatzkräfte mit drei Fahrzeugen. Der Einsatz dauerte rund 45 Minuten.