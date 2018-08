Moorhausen Zu einem Dachstuhlbrand in Moorhausen an der Grenze zur Stadt Oldenburg sind in der Nacht zu Samstag Einsatzkräfte der Feuerwehren Altenhuntorf, Bardenfleth und Neuenbrok ausgerückt. Die Bewohner des betroffenen Zweifamilienhauses saßen nach Angaben des Feuerwehr-Pressesprechers Stefan Wilken gegen 0.50 Uhr noch auf der Terrasse, als sie plötzlich auf Brandgeruch aufmerksam wurden. Sie bemerkten das Feuer unter dem Dach und riefen die Feuerwehr.

Die Einsatzkräfte löschten den Brand, der sich noch auf den äußeren Gebäudeteil beschränkte, bevor er sich ausbreiten konnte. Vorsorglich wurde ein Teil der Dachhaut geöffnet und das Gebäude von innen kontrolliert.

Verletzt wurde niemand, ein vorsorglich alarmierter Rettungswagen konnte nach kurzer Zeit wieder einrücken. Allerdings war die Feuerwehr noch mehrere Stunden mit Nachlösch- und Aufräumarbeiten beschäftigt.

Als Brandursache kommt laut Mitteilung der Feuerwehr ein technischer Defekt in einer Außenlampe infrage. Die Polizei ist zurzeit damit beschäftigt. die genaue Brandursache zu ermitteln.

Mit insgesamt 45 Kameradinnen und Kameraden waren die Ortswehren sowie der Einsatzleitwagen der Feuerwehr Elsfleth und die Drehleiter der Berufsfeuerwehr Oldenburg im Einsatz.

Die Feuerwehren in der Stadt Elsfleth sind zurzeit stark gefordert. Allein in der Zeit vom 7. bis 15. August wurden sie zu insgesamt zehn Einsätzen gerufen, darunter mehrere Flächenbrände. Am Mittwoch dagegen war abends ein Pferd in Bardenfleth in einen Graben geraten. Den Einsatzkräften der Feuerwehr Bardenfleth gelang es, das Tier unversehrt zu retten.