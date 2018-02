Moorriem Stromausfall bis in die Abendstunden hat ein Verkehrsunfall in Morriem verursacht. Dort war am Montagnachmittag ein Pkw von der Landstraße abgekommen, hatte einen Graben durchquert und war gegen einen Stromkasten geprallt. Die Feuerwehr Altenhuntorf wurde um 16:58 Uhr zu einem schweren Verkehrsunfall in Moorhausen alarmiert, wie Stadtpressewart Stefan Wilken mitteilte.

Der Fahrer konnte sich demnach selbst verletzt aus dem Fahrzeug befreien. So wurde neben dem Rettungsdienst nur die Feuerwehr Altenhuntorf alarmiert.

15 Einsatzkräfte rückten mit zwei Einsatzfahrzeugen aus und waren nur wenige Minuten nach der Alarmierung an der Einsatzstelle.

An der Unfallstelle sicherte die Feuerwehr die Unfallstelle und sperrte den unmittelbaren Gefahrenbereich ab. Zufällig befand sich unter den Ersthelfern ein Rettungsassistent, der den verletzen Fahrer bereits erstversorgt hat. Ein Techniker vom Energieversorger EWE wurden ebenfalls zur Einsatzstelle gerufen. Nachdem dieser den Stromkasten geerdet hatte, konnte die Feuerwehr sicher an der Unfallstelle arbeiten. Doch außer Sicherungsmaßnahmen und dem Auffangen von Betriebsstoffen konnte die Feuerwehr nichts weiter ausrichten. Nach einer Stunde konnte die Einsatzstelle somit an die Polizei übergeben werden. Diese übernahm die weitere Absicherung für die anschließende Bergung. Die Feuerwehr rückte wieder ein.

Durch den Unfall gab es im Bereich Moorhausen einen großflächigen Stromausfall, der auch noch weiter andauern wird. Der Energieversorger war am Abend für die Reparaturarbeiten noch im Einsatz. Neben der Feuerwehr waren auch der Rettungsdienst mit einem RTW, die Polizei und die EWE im Einsatz. Zum genauen Unfallhergang und Verletzungsgrad des Unfallfahrers kann die Feuerwehr keine Ursache