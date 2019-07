Brandalarm wegen Feuerschale

Moorriem Zu einem Einsatz in Bardenfleth rückten am Mittwochabend um 22.17 Uhr die Freiwilligen Feuerwehren Bardenfleth, Altenhuntorf und Neuenbrok aus. Nach Informationen des Stadtpressewarts der Feuerwehren, Stefan Wilken, war die Brandmeldeanlage in der dortigen Therapieeinrichtung ausgelöst worden. Das Gebäude wurde evakuiert und festgestellt, dass der Alarm durch ein Fehlverhalten eines Bewohners ausgelöst worden war. Im Einsatz waren fünf Fahrzeuge und 40 Feuerwehrleute. Auch der Einsatzleitwagen aus Elsfleth war im Einsatz. Der Einsatz dauerte etwa eine Stunde.

Noch während der Evakuierung des Gebäudes wurde die Stützpunktfeuerwehr Altenhuntorf um 22.39 Uhr abgezogen. In Burwinkel war ein Kleinbrand gemeldet worden. Vor Ort stellte sich aber schnell heraus, dass auch dieser Einsatz ein Fehlalarm war. Der gemeldete Brand war auf eine lodernde Feuerschale im Garten zurückzuführen.

Die Verursacher, die in gemütlicher Runde um diese Feuerschale herum saßen, waren überrascht, als plötzlich die Polizei und die Feuerwehr auf dem Hof standen. Sie wurden gebeten, die Feuerschale beim nächsten Mal nicht ganz so großzügig zu belegen. Im Einsatz war die Feuerwehr Altenhuntorf mit zwei Fahrzeugen und 15 Feuerwehrleuten.