Moorsee Eine kleine Unaufmerksamkeit hatte am Sonnabend auf der Butjadinger Straße in Moorsee schlimme Folgen. Doch insgesamt hatten die Unfallopfer noch Glück im Unglück.

Wie die Polizei mitteilt, setzte gegen 14.50 Uhr ein 30-Jähriger aus Nordrhein-Westfalen, der mit seinem Opel in Richtung Nordenham unterwegs war, an einer ihm günstig erscheinenden Stelle zum Überholen eines Autos mit Pferdeanhänger an. Dabei hatte er aber übersehen, dass hinter ihm schon ein 22-jähriger Butjenter mit seinem Dacia ebenfalls ein Überholmanöver angefangen hatte.

Die überholenden Fahrzeuge berührten einander, und beide Fahrer verloren die Kontrolle über ihre Autos. Während der Opel-Fahrer sein Auto binnen Sekunden wieder in der Gewalt hatte, kam der Butjenter mit seinem Dacia nach links von der Fahrbahn ab und streifte dabei einen massiven Straßenbaum, ehe das Fahrzeug in den Graben rutschte und dort auf der Fahrerseite liegen blieb. Glücklicherweise hatte der Butjenter stark abgebremst; zudem kollidierte er nicht frontal mit dem Baum, sondern streifte ihn nur.

Alle vier Insassen des Dacia im Alter von 17 bis 22 Jahren wurden mit drei Rettungswagen in die Kliniken Esenshamm und Brake gebracht; Lebensgefahr besteht nicht. Während der Opel nur leicht beschädigt wurde, entstand an dem Dacia Totalschaden.

Für die Versorgung der Verletzten, die Unfallaufnahme und die Bergung des Dacia mussten die Butjadinger Straße etwa 45 Minuten lang voll gesperrt werden, teilt die Polizei weiter mit.

Weitere Reinigungsarbeiten waren erforderlich, weil bei dem Unfall Motoröl ausgetreten war.