Motorradfahrer lebensgefährlich verletzt

Lebensgefährliche Verletzungen erlitt ein Motorradfahrer B 212 in Brake bei einem schweren Verkehrsunfall. Ein 22-jähriger Mann aus Brake befuhr laut Polizei am Dienstag gegen 5.50 Uhr mit seinem VW die Bundesstraße in Richtung Elsfleth. In Höhe der Einmündung „Meyers Hellmer" wollte er nach links abbiegen und missachtete die Vorfahrt eines entgegenkommenden Motorradfahrers. Die B 212 musste für die Rettungsarbeiten und die Unfallaufnahme zwischen Kreuzung Breite Straße und der Kreuzung Hammelwarder Straße rund vier Stunden lang gesperrt werden. Die Umleitung führte über die Kirchenstraße. Der 36-jährige Motorradfahrer erlitt durch Zusammenstoß mit und Sturz schwere Verletzungen. Er wurde mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Der 22-jährige Pkw-Fahrer erlitt einen Schock und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gefahren, er gilt als leicht verletzt. Zusätzlich waren ein weiterer Rettungswagen und ein Notarzteinsatzfahrzeug im Einsatz. Beide beteiligten Fahrzeuge mussten abgeschleppt werden. Den Sachschaden bezifferte die Polizei mit 15 000 Euro. Um den Unfallhergang rekonstruieren zu können, stellte die Polizei beide Fahrzeuge sicher. Die Unfallstelle wurde aufwendig vermessen, ein Gutachter wurde beauftragt.