Unfall bei Neuenkoop: Güllehänger rutscht in den Graben

Neuenkoop Ein 22-jähriger Mann aus dem Landkreis Wesermarsch war am Dienstag gegen 10.30 Uhr mit seinem landwirtschaftlichen Gespann auf der Holler Landstraße aus Neuenkoop kommend in Richtung Oldenburg unterwegs. Aus bislang unbekannter Ursache geriet das anhängende Güllefass auf den Seitenstreifen, so dass das beladene Güllefass nach rechts in den Graben rutschte, sich vom Traktor löste und umkippte.

Der 22-Jährige blieb unverletzt. Für die aufwendige Bergung des Traktors und des Anhängers durch ein Abschleppunternehmen musste die Holler Landstraße zwischen 14.30 und 16.30 Uhr voll gesperrt werden. Der Inhalt des Güllefasses musste zuvor umgepumpt werden.

Die Schäden am Traktor, Anhänger und der Berme wurden auf 40 000 Euro geschätzt.

Einwilligung und Werberichtlinie Ja, ich möchte den täglichen NWZonline-Newsletter erhalten. Meine E-Mailadresse wird ausschließlich für den Versand des Newsletters verwendet. Ich kann diese Einwilligung jederzeit widerrufen, indem ich mich vom Newsletter abmelde (Hinweise zur Abmeldung sind in jeder E-Mail enthalten). Nähere Informationen zur Verarbeitung meiner Daten finde ich in der Datenschutzerklärung, die ich zur Kenntnis genommen habe. Schließen