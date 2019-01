27 000 Euro Schaden nach Unfall

Nordenham Ein hoher Schaden an zwei Fahrzeugen ist das Ergebnis eines Unfalls, der sich am Freitag gegen 18.30 Uhr an der Burhaver Straße (Landesstraße 858) in Fahrtrichtung Nordenham, kurz hinter dem Ortsausgang Schweewarden ereignete.

Ein 26-jähriger Mann aus dem Landkreis Cuxhaven befuhr mit seinem Audi die Burhaver Straße in Richtung Nordenham. Nach dem Ortsausgang Schweewarden bremste der Audi-Fahrer langsam ab. Eine hinter ihm fahrende 40-jährige BMW-Fahrerin aus Nordenhamerin bremste daraufhin ebenfalls ab. Ihr Wagen kam aber aufgrund der Witterungsverhältnisse auf der glatten Fahrbahn nicht rechtzeitig zum Stehen.

Es kam zum Zusammenstoß der beiden Autos. Den durch den Aufprall an den beiden Fahrzeugen entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf rund 27 000 Euro.

Die Fahrer beider Autos waren mit jeweils einem Beifahrer im Auto unterwegs. Verletzt wurde bei dem Unfall aber niemand.