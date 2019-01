53-Jähriger bei Unfall verletzt

Nordenham Ein 51-Jähriger Mann aus Nordenham wurde am Sonntagabend bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt. Eine stark alkoholisierte Frau aus Varel hatte den Unfall verursacht. Die 60-Jährige befuhr mit ihrem Skoda den Mittelweg und wollte nach rechts in die Großensieler Straße abbiegen. Dabei geriet sie mit ihrem Auto in den Gegenverkehr und kollidierte mit dem Daimler einer 53-Jährigen aus Nordenham, die die Großensieler Straße in Richtung Hansingstraße befuhr. Beide Fahrzeuge waren nach dem Zusammenstoß nicht mehr fahrtüchtig. Die Polizei schätzt den Schaden auf mindestens 4000 Euro. Der Beifahrer im Daimler klagte während der Unfallaufnahme durch die Polizeibeamten über Rückenschmerzen. Ein Hinzurufen eines Rettungswagens lehnte er jedoch ab.

Im Gespräch mit der 60-jährigen Unfallverursacherin nahmen die Polizeibeamten Alkoholgeruch wahr. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von über 1,5 Promille. Gegen die Frau wurden Strafverfahren eingeleitet. Ihr musste eine Blutprobe entnommen werden. Ihr Führerschein wurde einbehalten.