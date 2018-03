60-Jährige bei Unfall verletzt

Nordenham Schwerverletzt ins Krankenhaus gebracht wurde eine 60-Jährige Nordenhamerin nach einem Unfall am Freitagmittag. Die 60-Jährige war mit dem Fahrrad auf der Viktoria-Straße in Richtung Friedrich-Ebert-Straße unterwegs. An einer Ampel querte die 60-Jährige die Walther-Rathenau-Straße, obwohl die Ampel laut Zeugenaussagen für sie noch Rot zeigte.

Dort prallte sie mit dem Fahrzeug einer 32-Jährigen zusammen, die auf der Walther-Rathenau-Straße mit ihrem Auto in Richtung Bahnhofstraße fuhr. Die 32-Jährige konnte den Zusammenstoß mit der Radfahrerin nicht mehr vermeiden. Die Autofahrerin blieb unverletzt.