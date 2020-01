89-Jährige von Dieben ausgetrickst

Nordenham Zwei unbekannte Diebe haben am Sonnabend eine 89-Jährige ausgetrickst und bestohlen. Wie die Polizei mitteilt, klingelte ein Südländer mittleren Alters gegen 18 Uhr an der Tür der Wohnung am Mittelweg und verwickelte die Frau in ein Gespräch über ihre Gartendekoration, an der er angeblich interessiert war. Währenddessen schlüpfte sein Kumpan unbemerkt in die Wohnung und steckte im Schlafzimmer Uhren und Schmuck ein. Die vorläufige Höhe des Schadens beträgt etwa 500 Euro.

• Das Polizeikommissariat Nordenham bittet etwaige Zeugen, sich unter Telefon 04731/9 98 10 zu melden.