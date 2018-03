Nordenham „Ich war erleichtert, als es endlich rauskam“, sagte die Angeklagte vor der Strafrichterin. Die Zuschauer im Gerichtssaal erlebten eine gebrochene Frau, die während der Verhandlung im Nordenhamer Amtsgericht immer wieder mit den Tränen kämpfen musste. Jahrelang hatte sie sich als Schatzmeisterin des Nordenhamer Kinderschutzbundes aus der Vereinskasse bedient und das Geld dann in die eigene Tasche gesteckt. Am Mittwoch musste sie sich wegen „Untreue in besonders schwerem Fall zum Nachteil einer gemeinnützigen Organisation“ verantworten. Die 52-Jährige legte ein umfassendes Geständnis ab. Sie wurde zu einer Freiheitsstrafe von einem Jahr und neun Monaten auf Bewährung verurteilt. Außerdem muss sie 80 Stunden gemeinnützige Arbeit leisten.

An der Schuld der Angeklagten bestand schon zu Beginn der Verhandlung kein Zweifel. Sie hatte bereits bei den ersten Vernehmungen umfänglich gestanden. Es ging am Mittwoch vor allem um das Wie und das Warum – und natürlich um das Strafmaß.

Als Schatzmeisterin des Kinderschutzbundes hatte die Angeklagte zwischen dem 25. Februar 2012 und dem 24. Februar 2017 insgesamt 30 Mal Geld von den zwei Rücklagenkonten des Vereins abgehoben. Überwiegend handelte es sich dabei um vierstellige Beträge bis zu einer Höhe von 5000 Euro.

Um beim Jahresabschluss nicht aufzufliegen, hatte die Nordenhamerin Belege gefälscht und per Fax an die Steuerberaterin geschickt. Weil ein Fax nicht leserlich war, wandte sich die Steuerberaterin an die Bank. Und so flogen die Unregelmäßigkeiten auf.

Teil der Fälle verjährt

Insgesamt 96 300 Euro hatte die Angeklagte im Laufe der Jahre abgezweigt. In der Verhandlung ging es aber nur um 64 800 Euro, weil ein Teil der Fälle bereits verjährt ist.

Warum die Angeklagte das Geld unterschlagen hatte, erklärte sie mit finanziellen Problemen. Das Geld habe sie unter anderem benötigt, um Kredite zurückzuzahlen und ihren Kindern eine gute Ausbildung zu ermöglichen. „Wir waren in einer schwierigen finanziellen Situation“, sagte die Frau.

Anfangs habe sie sich vorgenommen, das Geld schnell wieder zurückzuzahlen. „Irgendwann hat sich das aber verselbstständigt.“ Sie habe immer wieder mit sich gerungen, reinen Tisch zu machen, sich dann aber doch nicht getraut. Dabei sei ihr immer klar gewesen, dass die Sache irgendwann auffliegt.

Die Angeklagte sagte auf Nachfrage, dass niemand außer ihr von dem veruntreuten Geld wusste – nicht ihre Kinder und auch nicht ihr Ehemann, der inzwischen einen Kredit aufgenommen und 35 000 Euro an den Kinderschutzbund zurückgezahlt hat.

Außerdem soll das Haus der Familie verkauft werden, kündigte die Angeklagte an. Bisher habe sich aber noch kein Käufer gefunden. Mit dem Erlös könne die 52-Jährige einen Großteil der Restschuld gegenüber dem Kinderschutzbund begleichen, sagte sie.

Außer der Angeklagten habe niemand Geld von den Rücklagenkonten abgehoben. Die laufenden Einnahmen und Ausgaben des Vereins seien stets korrekt verbucht worden. Die Staatsanwältin stellte trotzdem die Frage, wie es sein kann, dass die Veruntreuung über so viele Jahre unentdeckt blieb. Sie kenne niemanden, der sich bei der Kassenprüfung mit der Vorlage von Faxen und Kopien zufriedengibt.

Mit ihrem Urteil schloss sich die Richterin den Anträgen der Staatsanwältin und des Verteidigers an. Positiv wertete sie das umfassende Geständnis, das die Beschuldigte schon zu Beginn der Ermittlungen abgelegt hatte. Auch das Bemühen der Angeklagten, das unterschlagene Geld zurückzuzahlen, hielt sie der 52-Jährigen zugute. Hinzu kommt, dass die Frau zum ersten Mal in ihrem Leben vor Gericht stand. Sie gehe davon aus, dass die Angeklagte ihre Lehren daraus gezogen habe und sich künftig nichts mehr zu Schulden kommen lasse.

Vertrauen missbraucht

Andererseits erkannte die Richterin eine erhebliche kriminelle Energie. Die Angeklagte habe ein ganz besonderes Vertrauensverhältnis missbraucht. Die Einzelbeträge, die sie vom Konto abgehoben hatte, seien erheblich gewesen. Außerdem sprach die Richterin von einer „subjektiv verzweifelten Situation“ der Angeklagten, die genau wie ihr Ehemann berufstätig ist. Das unterschlagene Geld sei für den allgemeinen Lebensbedarf verwendet worden. Sinnvoll wäre es gewesen, die eigenen Ausgaben zu reduzieren und auf Kredite zu verzichten, damit sich die finanzielle Situation der Familie nicht verschärft.