Nordenham Bei einem schweren Verkehrsunfall auf einer Kreuzung in Nordenham wurden um kurz nach Mitternacht am frühen Sonntagmorgen sechs Personen verletzt. Das teilt die Polizei mit.

Eine 18-Jährige aus Stadland, die auf der Mildred-Scheel-Straße unterwegs war, übersah in ihrem Opel an der Kreuzung zur Stadländer Straße (B 212) einen vorfahrtsberechtigten VW, der in Richtung Nordenham fuhr. Dieser wurde daraufhin in den Kreuzungsbereich hineingedreht und stieß daraufhin gegen einen Mercedes, der an der Kreuzung Kuhweg vorfahrtsbedingt gewartet hatte.

Die 18-jährige Stadlanderin sowie ein 71-Jähriger und ein 69-Jähriger aus dem VW wurden bei dem Unfall schwer, zwei weitere Insassen des VW und der 19 Jahre alte Beifahrer der 18-Jährigen leicht verletzt. Rettungswagen brachten alle Verletzten in Krankenhäuser. Weil einige Unfallbeteiligte zu einer Hochzeitsgesellschaft gehörten, versammelten sich zwischenzeitlich 50 bis 60 Personen an der Unfallstelle.

Alle drei Fahrzeuge sind nicht mehr fahrtüchtig, und auch ein Sicherungskasten der Ampelanlage wurde durch den Unfall stark beschädigt. Den Gesamtschaden schätzt die Polizei auf circa 100.000 Euro. Die Kreuzung wurde bis ungefähr 2:30 Uhr für den Verkehr gesperrt.