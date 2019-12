Nordenham Zu einem brutalen Zwischenfall ist es in der Nacht von Sonnabend, 14. auf Sonntag, 15. August, gegen 3.30 Uhr in einer Discothek an der Peterstraße gekommen. Wie die Polizei mitteilt, schubste ein 21-jähriger Nordenhamer einen 31-jährigen Nordenhamer auf der Tanzfläche zu Boden. Anschließend trat er ihm ins Gesicht.

Der 31-Jährige erlitt durch den Angriff leichte Verletzungen. Die Polizei sucht nun Zeugen der Auseinandersetzung. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 04731/99810 in der Nordenhamer Dienststelle zu melden.