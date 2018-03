Auto steht in Flammen

Nordenham Ein Schaden von rund 26 000 Euro ist bei einem Fahrzeugbrand entstanden, der sich in der Nacht zu Montag in der Bonner Straße ereignet hat. Aus bisher unbekannter Ursache stand ein Mercedes in Flammen. Zudem wurden zwei weitere Autos durch die Hitzeentwicklung in Mitleidenschaft gezogen. Die Nordenhamer Feuerwehr rückte gegen 1.20 Uhr mit zehn Einsatzkräften und zwei Löschfahrzeugen aus. Weil die Feuerwehrleute den Vollbrand nicht mit Wasser unter Kontrolle bringen konnte, mussten sie bei den Löscharbeiten auf Schaum zurückgreifen. Der Einsatz dauerte etwa drei Stunden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen.