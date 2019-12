Autos aufgebrochen und beschmiert

Nordenham Gleich mehrere Autos haben unbekannte Täter in Blexen aufgebrochen. Dabei zerstörten sie jeweils die Scheiben an der Beifahrerseite. Nach Angaben der Polizei wurden Bargeld sowie verschiedene Gegenstände gestohlen, darunter Fotogeräte, Jacken und eine Handtasche. Den Schaden an den Autos schätzen die Ordnungshüter auf 1500 Euro. Die Taten ereigneten sich bereits im Zeitraum von Sonntag um 12 Uhr bis Montag um 11 Uhr an der Fährstraße, an der Wulsdorfer Straße, an der Wichernstraße, am Tiefel und am Rhynschloot. Nicht aufgebrochen, aber mit roter Farbe beschmiert wurde ein an der Midgardstraße abgestellter Mazda. Zu diesem Vorfall war es im Zeitraum von Sonntag um 20 Uhr bis Montag um 9.30 Uhr gekommen. Wer Hinweise zu einer der Taten machen kann, sollte sich unter Telefon 04731/99810 bei der Polizei melden.