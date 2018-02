Nordenham Sie sind Sympathieträger und oft lustige Gefährten. Für viele wertet ein Haustier das eigene Leben auf. Wäre da nur nicht der lange Arbeitstag. Denn mit ins Büro kann der Hund ja nicht, oder doch?

Wenn der Hund zur Arbeit mitgenommen werden könne, sei die am ehesten zu akzeptierende Lösung für alle gefunden, findet der Tierarzt Dr. Sven Lohmeyer aus der Gemeinschaftspraxis in Atens. Hunde könnten auch alleine gelassen werden, aber sie seien in erster Linie Rudel- und Gesellschaftstiere, sagt Sven Lohmeyer. Der Tierarzt hatte selbst jahrelang seinen Hund mit dabei: „In unserer Praxis ist es ganz normal, dass unsere Mitarbeiter ihre Hunde mitbringen.“ Bevor es aber dazu kommen kann, sollten Vorkehrungen getroffen werden. An erster Stelle steht: Alle übrigen Mitarbeiter sollten einverstanden sein.

An der Arbeitsstelle seines Besitzers muss jeder Hund frisches Wasser und einen Futternapf bekommen. Sind dort mehrere Tiere, müssen sie bei Kontakt unter ständiger Aufsicht stehen. „Es vertragen sich nicht ja nicht immer alle Tiere miteinander“, betont Sven Lohmeyer. Generell gilt: Immer alles mit den Kollegen absprechen. Katzen kommen auch als Bürogäste in Frage, allerdings sind diese Tiere autarker und weniger menschenfixiert als Hunde. Man könne sie also grundsätzlich besser alleine lassen als einen Hund, sagt Sven Lohmeyer.

Die mutige Ruby

„Es ist eine Bereicherung für beide Seiten“, meint die Pflegedienstleiterin Thalke Suhren. Ihre Hündin Ruby ist im Job immer dabei. An einen Arbeitsalltag ohne Hund können sich die Mitarbeiter des Nordenhamer Pflegedienstes Suhren schon gar nicht mehr erinnern. Ruby, ein Mini-Australian Shepherd, ist jetzt vier Jahre alt. Und Ruby ist nicht der erste Hund in dem Familienunternehmen.

Die Hündin hatte es nicht immer leicht im Umgang mit Menschen. „Sie war sehr ängstlich. Es hat ein bisschen Zeit und viele gute Erfahrungen mit Menschen gebraucht, bis sie die Angst verlor und mutiger wurde“, erzählt Thalke Suhren. Die Patienten und deren Angehörige, die im Hauptgebäude des ambulanten Pflegedienstes vorbeischauen, schätzen den Vierbeiner. „In unserem Beruf entstehen auch mal traurige Situationen“, sagt Thalke Suhren, „da hilft es vielen Patienten, wenn sie Ruby streicheln können.“ Die Familie hat viel Erfahrung im Umgang mit Hunden. So ist Ruby auch sehr gut erzogen und beherrscht Kommandos. Im großen Hauptraum des Pflegedienstes fühlt sie sich wohl, unter einem Klavier hat sie ihren eigenen Platz.

Thalke Suhren fährt mit dem Fahrrad zur Arbeit. „Ruby kommt in einem speziellen Hundeanhänger mit, um ihre Gelenke zu schonen“, berichtet sie. Auch für einen eigenen Zugang zum Garten ist gesorgt. So kann Ruby jeder Zeit nach draußen.

Ruby hat gelernt, ihre Angst vor Menschen abzulegen. Gleichzeitig tut es auch den Mitarbeitern gut, mit Ruby zwischendurch kuscheln, spielen oder an der frischen Luft spazieren gehen zu können. „Es hilft, um mental ’runter zu kommen“, meint Thalke Suhren.

Carlos und sein Sofa

Auch im Büro von Ilona Tetzlaff fühlt sich ein Vierbeiner wohl. Der sechs Jahre alte Carlos begleitet die Geschäftsführerin von Nordenham Marketing & Touristik schon seit er ein Welpe war bei der Arbeit. Die Old English Bulldogge hat ihr eigenes Sofa samt Liegekuhle und Kuscheltier im Büro von Ilona Tetzlaff.

„Wenn Kunden Carlos sehen, ist das Eis schnell gebrochen“, sagt sie. Auch bei den Auszubildenden und Praktikanten ist der Hund gleich ein Sympathiefaktor und sorgt für eine entspanntere Atmosphäre bei der Arbeit. Als sie fragte, ob sie ihren Hund mitbringen könne, haben „die Kollegen sofort ja gesagt“, erzählt Ilona Tetzlaff. Angst vor Hunden hat hier keiner. Durch ein Schutzgitter an der Bürotür ist dennoch dafür gesorgt, dass Carlos im Büro bleibt und nicht in den Kundenbereich nach vorne läuft.

Carlos ist nicht der erste Hund, den Ilona Tetzlaff mit ins Büro nimmt. Carlos Vorgänger Henry kam ebenfalls mit zur Arbeit. „Morgens gehen wir immer eine halbe Stunde spazieren und dann schläft er erstmal lange auf seinem Sofa“, sagt die NMT-Geschäftsführerin. Allgemein sei Carlos ein stressfreier Hund und immer ein Grund zur Freude. „Wenn die Voraussetzungen stimmen und man den Hund von klein auf daran gewöhnt, spricht nichts gegen einen Hund im Büro“, findet Ilona Tetzlaff.

Energiebündel Jack

Birthe Wettermann, Geschäftsführerin von Meyer & Wettermann Immobilien, nimmt ihren Jack Russel Terrier namens Jack mit zur Arbeit. Der nicht kastrierte Rüde sei allerdings zu wild, als dass sie ihn überall mit hinnehmen könne, sagt sie. Ein Gitter trennt die Kunden von Jack. Denn es kommt schon mal vor, das jemand Angst vor Hunden hat. „Mittags gibt es einen großen Spaziergang, oft im Seenpark“, sagt Birthe Wettermann.

Auch sie sieht einen Gewinn für Mensch und Hund: „Es ist entspannend, zwischendurch Jack streicheln zu können. Das bringt Ruhe und Gelassenheit. Außerdem möchte ich ihn nicht alleine lassen, wir sind ja sein Rudel.“

Es gibt aber Berufe, bei denen sich ein Hund am Arbeitsplatz nicht wohlfühlen würde. Das gilt besonders dort, wo viel Publikumsverkehr herrscht, sagt sagt der Tierarzt Sven Lohmeyer. In Pflegeeinrichtungen allerdings könnten Hunde viel für das psychologische Wohl der Bewohner bewirken, fügt er hinzu.

Jeder Hundebesitzer muss für sich entscheiden, ob sein Tier geeignet ist, ihn auch bei der Arbeit zu begleiten. Dabei kommt es auf den individuellen Charakter des Tieres, aber auch auf die Rahmenbedingungen des Berufes an. Passt alles zusammen, steht dem Vorhaben „Hund im Büro“ nichts im Weg, meint der Tierarzt.