Nordenham Dank einer aufmerksamen Bankangestellten konnte am Dienstag, 15. Oktober, gegen 10 Uhr in Nordenham ein Betrugsfall zum Nachteil eines 90 Jahre alten Nordenhamers verhindert werden. Das teilte die Polizei am Freitag mit. Demnach hatte der 90-Jährige eine Bankfiliale in Nordenham besucht und wollte eine Summe im fünfstelligen Bereich abheben. Die Bankangestellte sorgte dafür, dass dies nicht geschah. Daraufhin verständigte sie die Polizei.

Nach Erkenntnissen der Polizei hatte sich ein unbekannte Betrüger als Beamter der Kriminalpolizei ausgegeben und dem 90-Jährigen mitgeteilt, dass im Nahbereich Personen festgenommen worden seien. Diese Personen hätten einen Zettel mit seinem Namen mitgeführt. Anschließend befragte der angebliche Polizeibeamte den 90-Jährigen nach seinem Vermögen. Um dieses in Sicherheit zu bringen, sollte er es letztendlich von seinem Konto abheben und übergeben.

Zu einer Geldübergabe kam es glücklicherweise aber dann nicht, weil die Bankangestellte die Polizei einschaltete.