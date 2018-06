Container in Flammen

Nordenham /Blexen Die Feuerwehr ist am Wochenende zu zwei kleineren Bränden ausgerückt. Wie Stadtbrandmeister Ralf Hoyer auf Anfrage der NWZ mitteilte, geriet am Sonnabendmittag der Inhalt des Abfalleimers der Bushaltestelle Blexen-Ort an der Fährstraße in Brand. Etwa 24 Stunden später gab es Feuer in einem Müllcontainer unweit des Nordenhamer Bahnhofs. In beiden Fällen ist die Ursache noch nicht ermittelt, teilte Ralf Hoyer weiter mit. Die Ortswehren Blexen und Nordenham rückten zu den jeweiligen Bränden aus und löschten sie in kurzer Zeit. Der Schaden ist kaum der Rede wert.

Henning Bielefeld https://www.nwzonline.de/autor/henning-bielefeld Stadland und stv. Leitung Redaktion Nordenham

Redaktion Nordenham Tel: 04731 9988 2203 Lesen Sie mehr von mir