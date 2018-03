Nordenham /Brake Die Hoffnung auf einen Rückgang der Unfallzahlen in der Wesermarsch hat sich nicht erfüllt. Im Gegenteil: In den Jahresbilanzen der Polizeikommissariate in Nordenham und Brake für 2017 zeigen die Kurven erneut nach oben. Damit setzt sich im vierten Jahr in Folge der Negativtrend fort.

Besonders deutlich fällt der Anstieg der Unfallzahlen in der südlichen Wesermarsch aus. Im Zuständigkeitsbereich der Braker Polizei haben sich im vergangenen Jahr 1010 Unfälle ereignet. 2016 waren es noch 864 gewesen. Im Gebiet des Polizeikommissariats Nordenham, das auch für die Gemeinden Butjadingen, Stadland und Jade zuständig ist, erhöhte sich die Zahl der Unfälle von 1075 auf 1132.

Dass es häufiger auf den Straßen in der Wesermarsch gekracht hat, führte die Polizei unter anderem auf die zunehmenden Zulassungszahlen zurück. Je mehr Autos unterwegs sind, so die Polizei, desto größer ist die Unfallwahrscheinlichkeit.

Die Statistik für 2017 ist auch von einem erhöhten Aufkommen an Unfallverletzten geprägt. In dieser Auswertung fällt auf, dass die Zahlen im Kreissüden leicht rückläufig sind (von 183 auf 179), während sie im Norden der Wesermarsch kräftig zugenommen haben (von 156 auf 192).

Im Bereich der Nordenhamer Polizei kamen im vergangenen Jahr zwei (2016: fünf) Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben. Im Braker Zuständigkeitsgebiet waren fünf (vier) Unfalltote zu beklagen.

Die Zahl der Schwerverletzten bei Unfällen ist in der gesamten Wesermarsch um etwa 20 Prozent gesunken: von 48 auf 38 im Norden und von 47 auf 38 im Süden. Mehr als verdoppelt hat sich der Anteil der Kinder (9) an den schwerverletzten Unfallopfern. Auf dem Niveau des Vorjahres blieb die Zahl der Senioren (16), die sich bei Verkehrsunfällen schwere Verletzungen zuzogen.

Die Ordnungshüter wollen verschiedene Maßnahmen ergreifen, um den Negativtrend bei den Unfallzahlen zu stoppen. Dazu gehören:

• Verbesserung der straßenbaulichen Gestaltung und Überprüfung der Verkehrsbeschilderung vor allem an Unfallschwerpunkten in enger Zusammenarbeit mit den Verkehrsbehörden und Straßenbaulastträgern

• Geschwindigkeitsmessungen an Unfallhäufungsstellen und an Orten, an denen bei Geschwindigkeitsüberschreitung schwere Unfallfolgen zu befürchten sind

• Ahndung von Handyverstößen

• Alkoholkontrollen• Fahrradfahrer verstärkt kontrollieren• Kooperationen mit anderen Institutionen wie der Verkehrswacht (zum Beispiel Fahrsicherheitstraining)• Gezielte Präventionsarbeit