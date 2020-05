Brand In Nordenham: Feuer in Wohnhaus – war es der Wäschetrockner?

Nordenham Ein defekter Wäschetrockner hat vermutlich den Brand ausgelöst, der am Donnerstagabend in einem Mehrfamilienhaus an der Hansingstraße in Nordenham ausgebrochen ist. Das Feuer wurde gegen 22.40 Uhr gemeldet.

Als Feuerwehr und Polizei am Einsatzort eintrafen, drang Qualm aus einem Fenster im zweiten Obergeschoss. Zu diesem Zeitpunkt hatten sich bereits alle Bewohner des Hauses ins Freie begeben. Die Feuerwehr begann sofort mit den Löscharbeiten und konnte die Brandstelle um 23.30 Uhr an die eingesetzten Beamten der Polizei Nordenham übergeben.

Eine genaue Inaugenscheinnahme der Wohnung war aufgrund der starken Verrußung und der noch bestehenden Hitze nicht möglich. Für die weitere Ermittlung der Brandursache wurde die Wohnung beschlagnahmt. Die Polizei schätzt die Schadenshöhe auf mindestens 50 000 Euro.

