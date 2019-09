Nordenham Glimpflich ausgegangen ist am Donnerstagvormittag ein Küchenbrand in der Peterstraße in Nordenham. Als die um 10.49 Uhr alarmierte Ortsfeuerwehr Nordenham mit 30 Einsatzkräften und fünf Fahrzeugen – darunter die Drehleiter – in der Straße eintraf, waren die vermutlich zu Anfang aufgetretenen Flammen schon erloschen.

Personen waren nicht in Gefahr. Der 18 Jahre alte Bewohner hatte sich rechtzeitig vor der weiteren Rauchentwicklung in Sicherheit gebracht. Auch gab es keinen Gebäudeschaden, bestätigte die Polizei.

Nach Angaben von Feuerwehr-Pressesprecher Noel Heine drang ein Einsatztrupp der Ortswehr unter Atemschutz über die Außentreppe in die über einer Discothek gelegene Wohnung vor und stellte einen glühenden Kochtopf auf dem Küchenherd in der Wohnung fest. Das Feuer war aber schon komplett ausgegangen.

Daraufhin wurde die in Mitleidenschaft gezogene Zimmerdecke leicht abgelöscht und der Raum mit Überdruckbelüftung rauchfrei gemacht. Die Einsatzleitung hatte Stadtbrandmeister Ralf Hoyer. Auch Stellvertreter Christian Stahl war vor Ort.