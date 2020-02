Baum auf parkendes Auto gestürzt

Nordenham /Butjadingen Das Orkantief „Sabine“ hat in der nördlichen Wesermarsch bis Sonntagabend relativ kleine Schäden hinterlassen. Allerdings stürzte eine Radfahrerin. Nach Polizeiangaben fiel zunächst am Mittag ein Baum auf die Straße beim AWo-Ferienzentrum am Deich in Burhaversiel. Die Burhaver Feuerwehr machte die Straße wieder frei. Bei einem Möbelhaus in Großensiel fielen drei Solarpaneelen vom Dach. In der Oldenburger Straße und Fährstraße wurden Bauzaun-Elemente umgeweht. In der Chaukenstraße in Einswarden stürzte ein Baum auf ein geparktes Auto. Auch hier wurde niemand verletzt. In der Friedrich-Ebert-Straße ist am Abend eine Radfahrerin von einer Windböe erfasst worden und gestürzt. Verletzt wurde sie ins Krankenhaus gebracht. Die Ampelanlage an der sogenannten Hammer Kreuzung ist leicht verdreht worden. Beim Kinderhaus Blauer Elefant in Einswarden ist ein Baum entwurzelt worden.