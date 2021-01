Brandserie in Nordenham und Butjadingen: Polizei ermittelt zwei Verdächtige

Nordenham /Butjadingen Nachdem im Nordenhamer Stadtgebiet sowie in der Gemeinde Butjadingen in den vergangenen Tagen mehrere Müll- und Altkleidercontainer angezündet wurden, haben Beamte der Nordenhamer Polizei jetzt zwei Personen ermittelt, die für die Brände verantwortlich sein könnten.

Wie die Polizei mitteilt, gab es im Rahmen der Ermittlungen mehrere Hinweise aus der Bevölkerung. Sie erhärteten den Verdacht gegen einen 21-Jährigen aus Burhave sowie eine 22-Jährige aus Nordenham. Beide haben gestanden, mehrere Container in Brand gesetzt zu haben.

Nach bisherigem Kenntnisstand können der Brandserie Containerbrände in Nordenham (Hansingstraße, Walther-Rathenau-Straße, Elisabethstraße, Schulstraße, Südstraße, Am Luisenhof) sowie in der Gemeinde Butjadingen (Strandallee, Sielstraße, Am Markt) zugeordnet werden. Den dabei entstandenen Schaden schätzt die Polizei auf insgesamt 3000 Euro.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Oldenburg ordnete das Amtsgericht Oldenburg an, die Mobiltelefone der mutmaßlichen Brandstifter zu beschlagnahmen. Die Polizei ermittelt weiterhin gegen die Verdächtigen wegen Sachbeschädigungen durch Feuer in mehreren Fällen.