Nordenham /Butjadingen Klassischer Fall von dumm gelaufen: Ein 22-Jähriger ist laut Polizei an der Deichgräfenstraße in Nordenham in ein Auto eingebrochen und dann an Ort und Stelle auf der Rückbank eingeschlafen.

In der Nacht zu Samstag meldete ein Passant der Polizei gegen 1.10 Uhr einen auf einem Parkplatz an der Deichgräfenstraße abgestellten Wagen mit eingeschlagener Seitenscheibe. Das das war noch nicht alles: Die Beamten bekamen auch mitgeteilt, dass auf der Rücksitzbank eine Person schlafe.

Tritte gegen Polizisten

Das bewahrheitete sich, als die Polizisten vor Ort das Auto in Augenschein nahmen. Sie fanden auf der Rückbank einen augenscheinlich alkoholisierten, schlafenden jungen Mann vor. Zugang zum Inneren des Wagens hatte sich der 22-Jährige laut Polizei durch das Einschlagen eines Seitenfensters verschafft.

Der 22-Jährige hätte wohl lieber noch weiter geschlafen. Auf jeden Fall leistete er Widerstand gegen die Polizei und versuchte, die Beamten zu treten. Verletzt wurde dabei niemand. Wie sich herausstellte, wies der Atem des jungen Mannes eine Alkoholkonzentration von 1,3 Promille auf. Daher wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Anschließend nahmen die Polizisten den 22-Jährigen in Gewahrsam, um zu verhindern, dass er noch weitere Straftaten begeht.

Warum der junge Mann in das Auto eingebrochen war – ob er etwas stehlen oder sich tatsächlich nur darin ausschlafen wollte – hat die Polizei noch nicht klären können.

Bereits im Zeitraum vom späten Donnerstagnachmittag bis Freitagmorgen kam es zu Einbrüchen am Bauernweg und an der Atenser Allee. Unbekannte Täter gelangten in das Innere eines Gebäudes auf dem Atenser Friedhof, indem sie eine Scheibe einschlugen. Die Täter durchsuchten nach Mitteilung der Polizei mehrere Spinde und stahlen Bargeld in noch unbekannter Höhe.

Einbruch in Imbiss

In unmittelbarerer Nähe brachen unbekannte Täter in einen an der Atenser Allee gelegenen Imbiss ein, indem sie eine Hintertür aufhebelten. Sie versuchten einen Spielautomaten zu knacken, was aber nicht gelang. Ohne Beute verließen sie den Kiosk. Die Polizei hofft in beiden Fällen auf Zeugen (Telefon 99810).

Das gilt auch für zwei Fälle von Verkehrsunfallflucht. Auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarkts an der Atenser Allee wurde beim Ein- oder Ausparken ein abgestellter BMW beschädigt. Der Verursacher machte sich aus dem Staub. Die Tat, von der die Polizei erst am Wochenende berichtete, ereignete sich bereits Donnerstagabend zwischen 20.30 und 20.50 Uhr. Es entstand ein Schaden von rund 800 Euro.

Ebenfalls zu einer Verkehrsunfallflucht kam es in Stollhamm in der Gemeinde Butjadingen. Dort wurde am Freitag zwischen zwischen 12 und 14 Uhr ein an der Hauptstraße geparkter Ford beschädigt. Der dabei entstandene Schaden beläuft sich laut Polizei auf rund 900 Euro.