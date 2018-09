Nordenham Erstmals seit 20 Jahren hat die Nordenhamer Feuerwehr jetzt in Zusammenarbeit mit dem Segelclub Nordenham wieder eine Ausbildung für Feuerwehrleute zum Erwerb des Sportbootführerscheins organisiert. Das war laut Vizestadtbrandmeister Christian Stahl dringend nötig, um ausreichend Nachwuchs für Feuerwehreinsätze auf dem Wasser zu haben.

Die Zahl der Einsätze auf Wasser pro Jahr schwankt allerdings sehr stark. Mal sind es vier oder fünf, mal ist gar kein Wassereinsatz der Nordenhamer Feuerwehr nötig.

Das 1984 in Dienst gestellte Mehrzweckboot der Nordenhamer Feuerwehr liegt im Sommer im Sportboothafen in Großensiel und wird im Winter in der Feuerwache an der Strehlener Straße untergebracht. Bei Alarmierungen in Wintermonaten wird das Boot mit Hilfe der Drehleiter per Kranbetrieb zu Wasser gelassen.

Mit der Ausbildung beim Segelclub Nordenham möchte die Freiwillige Feuerwehr Nordenham auch einen Beitrag leisten, Vereine in der Stadt zu unterstützen. Zugleich bedeutet diese Ausbildung vor Ort eine Erleichterung für die Feuerwehrleute, weil die Lehrgangsteilnehmer sich nicht auf weitere Wege außerhalb Nordenhams machen müssen.

Bezahlt wird die Ausbildung von der für den Brandschutz zuständigen Stadt Nordenham. Im Gegenzug verpflichten sich die Feuerwehrleute, nach Erwerb des Sportbootführerscheins See weiterhin freiwillig bei der Feuerwehr Dienst zu leisten. Abgeschlossen wird die Ausbildung wahrscheinlich Anfang November.

Zehn Feuerwehrleute haben jetzt beim Segelclub Nordenham damit begonnen, die Voraussetzungen für den Erwerb des Sportbootführerscheins See zu erfüllen. Zur Ausbildung gehören vier Stunden Praxis und zwölf Stunden Theorie.

Als Ausbilder hat sich für die Feuerwehrleute Alwin Göhring von der Yachtschule My Way in Zusammenarbeit mit dem Segelclub Nordenham zur Verfügung gestellt. Alwin Göhring zeigte sich zum Auftakt des Lehrgangs zufrieden mit dem Einstieg der Feuerwehrleute: „Die machen das richtig gut.“ Auch die Feuerwehrleute haben Freude an dieser außergewöhnlichen Schulung. „Das macht großen Spaß“, sagt Vizestadtbrandmeister Christian Stahl.

Damit sie die praktische Prüfung bestehen können, müssen die Feuerwehrleute unter anderem Manöver wie das Wenden auf engem Raum, Fahren nach Kompass und den Umgang mit dem Handpeilkompass perfekt beherrschen.