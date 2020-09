Einbrecher Kirchenbüro

Nordenham Unbekannte Einbrecher haben sich in der Nacht zu Sonntag im Büro der Kirchengemeinde Nordenham neben der Martin-Luther-Kirche zu schaffen gemacht. Wie die Polizei mitteilt, wendeten die Unbekannten Gewalt an, um in das Innere des Büros zu kommen. Dort stahlen sie unter anderem Bargeld. Wie hoch der Gesamtschaden ist, haben die Beamten bislang noch nicht ermitteln können. Auch den genauen Zeitpunkt der Straftat steht derzeit noch nicht fest. Bei der Aufklärung des Einbruchsdiebstahls setzen die Ermittler auch auf Hinweise von Zeugen; das Polizeikommissariat Nordenham ist zu erreichen unter der Telefonnummer 04731/9 98 10.