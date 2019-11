Einbruch bei der Diakonie

Nordenham Bislang unbekannte Täter sind in der Nacht zu Samstag, 16. November, in die Räume der Diakonie an der Friedrich-Ebert-Straße eingestiegen. Dafür brachen sie ein Fenster auf. Im Gebäude öffneten die Täter mit Gewalt weitere Türen und durchwühlten Schränke. Zum Diebesgut liegen laut Polizei bislang keine Informationen vor. Den angerichteten Schaden schätzt die Polizei auf eine Summe im vierstelligen Bereich. Zeugenhinweise nimmt das Kommissariat in Nordenham unter Telefon 04731/99810 entgegen.