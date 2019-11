Ertrinken die Todesursache

Nordenham Die nach dem Leichenfund im Park Gut Schützfeld aufgenommenen Polizeiermittlungen haben ergeben, dass der Mann vermutlich ertrunken ist. Auf Nachfrage der NWZ hat ein Polizeisprecher am Dienstag bestätigt, dass es keinerlei Hinweise auf ein Fremdverschulden gibt. Aus welchem Grund der 50-Jährige in den Graben gestürzt ist, lässt sich nicht mehr klären. Einem Spaziergänger war am Sonntag gegen 8 Uhr der Hund des Nordenhamers aufgefallen. Eine Mitarbeiterin des herbeigerufenen Tiersuchdienstes Wesermarsch entdeckte die Leiche des Mannes in dem Graben hinter dem Kindergarten Pusteblume.