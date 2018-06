Nordenham Die Nordenhamer Polizei sucht einen Exhibitionisten, der am Weserstrand eine Rentnerin belästigt haben soll. • Der Vorfall hat sich am Dienstag gegen 13.30 Uhr ereignet. Tatort war nach Angaben der 81-jährigen Frau die letzte Bank am Weserufer vor dem Großensieler Hafen.

Laut Mitteilung der Polizei hat der Mann auf der Bank „exhibitionistische Handlungen an sich vorgenommen“. Der Täter ist nach der Beschreibung der Rentnerin schlank und etwa 50 Jahre alt. Er hatte ein schwarzes Fahrrad mit Gepäckkorb bei sich.

Die Polizei bittet um Zeugenhinweise unter Telefon 04731/99810. Der Aufruf richtet sich besonders an eine Frau, die vom Großensieler Hafen aus mit ihrem Hund in Richtung Strand unterwegs war. Die Rentnerin hatte sie angesprochen und auf den Täter hingewiesen.