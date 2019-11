Nordenham Unbekannte haben in der Nacht zum Samstag oder am frühen Samstagmorgen Stolpersteine in Nordenham mit Farbe beschmiert und Aufkleber mit zum Teil antisemitischem Inhalt hinterlassen. Das teilte die Polizei Nordenham am Samstag mit. Der Staatsschutz hat mehrere Strafverfahren eingeleitet und polizeiliche Ermittlungen aufgenommen. Die Polizei bittet Zeugen, sich bei der Polizei Nordenham unter 04731/99810 zu melden.

Bei den sogenannten Stolpersteinen handelt es sich um quadratische Messingplatten, die der Künstler Gunter Demnig seit 27 Jahren im Boden verlegt. Auf den Tafeln stehen die Namen von jüdischen Menschen, die in der NS-Zeit verfolgt, ermordet, deportiert, vertrieben oder in den Suizid getrieben wurden. Europaweit hat Demnig schon über 70.000 Stolpersteine verlegt. Im Stadtgebiet von Nordenham erinnern 24 Stolpersteine an sieben Orten an die Schicksale dieser Menschen. Wie die Polizei mitteilte, seien aber nicht alle Stellen von den Farbschmierereien betroffen.

Die Attacke auf die Gedenksteine erfolgte am 81. Jahrestag der Reichspogromnacht am 9. November 1938. Damals steckten SA-Schlägertrupps Synagogen und Geschäfte jüdischer Besitzer in Brand. Tausende Juden wurden misshandelt, verhaftet und getötet.