Nordenham Schreck in der Mittagsstunde: Mit fünf Fahrzeugen, darunter die große Drehleiter, und rund 30 Einsatzkräften ist die Nordenhamer Feuerwehr am Pfingstmontag gegen 12.45 Uhr in die Fußgängerzone ausgerückt. Dass es in einem Mehrfamilienhaus im nördlichen Teil der Einkaufsmeile zu einem Küchenbrand oder gar Schlimmerem kommt, hatten die Bewohner allerdings bereits selbst verhindert. Ein Mensch wurde leicht verletzt und musste wegen einer Rauchgasvergiftung behandelt werden.

Nach Auskunft des stellvertretenen Ortsbrandmeisters Christian Stahl hatte auf dem Herd einer Wohnung im ersten Obergeschoss des Hauses eine Bratpfanne zu kokeln begonnen. Die Hausbewohner warfen die Pfanne geistesgegenwärtig aus dem Fenster. So setzte lediglich heftiger Rauch der Küche zu; zu einem größeren Brandschaden kam es jedoch nicht.

Die Feuerwehr fand am Einsatzort laut Christian Stahl eine zunächst unklare Situation vor und evakuierte daher vorsichtshalber das gesamte Haus, in dem sich zu der Zeit neun Menschen aufhielten. Letztlich konnte die Feuerwehr bald wieder abrücken.