Nordenham Schreck in der frühen Morgenstunde: Feuerwehr und Polizei mussten am Samstag ein Mehrfamilienhaus an der Walther-Rathenau-Straße evakuieren, nachdem um 5.30 Uhr die Meldung eingegangen war, dass es dort brennen soll. Acht Bewohner mussten das Haus verlassen.

Zum Glück erwies sich der gemeldete Brand als vergleichsweise harmlos. Nach Auskunft der Polizei kokelte im Keller des Mehrfamilienhauses eine Matratze. Die Nordenhamer Feuerwehr war mit vier Fahrzeugen im Einsatz. Die Brandschützer drangen unter schwerem Atemschutz in den Keller vor und löschten die Matratze, belüfteten anschließend die Wohnungen. Laut Polizei entstand nur ein geringer Schaden am Gebäude. Verletzt wurde niemand. Die Brandursache ist noch ungeklärt; die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Ihren nächsten Einsatz hatte die Feuerwehr in der Nacht zu Sonntag. Gegen 1.45 Uhr habe ein Anwohner gemeldet, dass es im Bereich der Bremer Straße und Ecke Rintelner Straße nach Gas rieche. Außerdem hatte der Anwohner ein zischendes Geräusch gehört. Neben Polizei und Feuerwehr rückten auch Vertreter der EWE an.

Vor Ort stellten die Einsatzkräfte fest, dass eine Gasleitung, die sich im öffentlichen Raum befindet, ein Leck aufweist. Die EWE unterbrach in dem Bereich des Lecks die Gasversorgung. Im Laufe des Sonntags wurde das Leck abgedichtet. Der Energieversorger muss laut Polizei nun in dem gefährdeten Bereich sämtliche Haushalte aufsuchen, um dort Messungen vorzunehmen.

Weitere Einsätze für die Feuerwehr: Am Sonntag leisteten die Brandschützer technische Hilfe, als Wasser aus einem Fenster des Nordenhamer Bahnhofs strömte. Am Freitag gab es blinden Alarm, nachdem in Einswarden ein Brandmelder ausgelöst hatte: Essensreste im Backofen waren die Ursache.