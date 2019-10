Drei Beispiele aus diesem Jahr

Die neue Gebührenordnung der Stadt Nordenham für Dienst- und Sachleistungen der Feuerwehr kann zu erheblichen Mehrkosten führen.

• Beispiel 1: Ein Wasserkocher aus Plastik wurde auf einer eingeschalteten Herdplatte stehengelassen: Nach der alten Gebührenordnung stellte die Stadt den Einsatz, an dem einschließlich des Stadtbrandmeisters und seines Stellvertreters 20 Feuerwehrleute beteiligt waren, mit 521,50 Euro in Rechnung. Nach der neuen Satzung wären 1895 Euro fällig.

• Beispiel 2: Durch das Abbrennen von Unkraut fing ein in der Nähe befindlicher Komposthaufen Feuer: Der Verursacher bekam von der Stadt eine Rechnung über 200,10 Euro. Nach der neuen Satzung wären es 764 Euro.

• Beispiel 3: Bei Veranstaltungen mit mehr als 250 Besuchern müssen Brandsicherheitswachen gestellt werden: Ein zehnstündiger Einsatz schlägt nach den jetzigen Tarifen mit 243 Euro zu Buche. Künftig würde der derselbe Einsatz 480 Euro kosten.