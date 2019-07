Nordenham Ein Kellerbrand an der Viktoriastraße in Nordenham ist der Feuerwehr am Freitagnachmittag um 16.53 Uhr gemeldet worden. Mit fünf Fahrzeugen – darunter die Drehleiter – und etwa 30 Einsatzkräften rückte die Ortswehr Nordenham daraufhin aus. Auch ein Rettungswagen und die Polizei waren vor Ort.

Rasch stellte sich nach Angaben von Feuerwehr-Pressesprecher Noel Heine heraus: Der Schacht am auswärtigen Kellereingang zu dem älteren Wohn-und Geschäftshaus war voller Müll und Unrat und hatte Feuer gefangen.

Die Ortsfeuerwehr Nordenham löschte diesen kleinen Brand rasch und belüftete anschließend Flur und Kellerräume des Hauses, das unweit der Kreuzung Walther-Rathenau-Straße/Viktoriastraße gelegen ist. Menschen waren nicht gefährdet. Die Polizei schätzt den Schaden auf etwa 1000 Euro. Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an.