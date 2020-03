Nordenham /Frankfurt Der Sekt floss über die blankpolierte Flugzeugnase, es gab feierliche Ansprachen: Die Taufe der Lufthansa-Maschine auf den Namen „Nordenham“ im Mai 1992 ist ein großer Festakt mit allem Drum und Dran gewesen. Schauplatz war der Flughafen in Frankfurt. Stolz verfolgten der damalige Bürgermeister Ulrich Münzberg und weitere Vertreter der Stadt Nordenham die Zeremonie. 22 Jahre später musterte die Kranich-Airline den Airbus A320-200 aus und trat ihn an ihre Tochtergesellschaft Germanwings ab, die für den Namen „Nordenham“ keine Verwendung mehr hatte. Die Lufthansa versprach, schon bald eine neue „Nordenham“ in ihre Flotte aufzunehmen. Das hat sie inzwischen auch getan. Allerdings still und heimlich.

Der Airbus mit dem Namen „Nordenham hat die Lufthansa 2014 ausgemustert. BILD: Lufthansa Der Airbus mit dem Namen „Nordenham hat die Lufthansa 2014 ausgemustert. BILD: Lufthansa Bombardier statt Airbus: Die neue „Nordenham“ kommt aus Kanada Die neue „Nordenham“ ist eine Bombardier CRJ-900 aus kanadischer Produktion. CRJ steht für Canadian Regional Jet. Flugzeuge dieses Typs gehören seit 2006 zur Flotte von Lufthansa-City-Line. Der zweistrahlige Flieger ist 36,37 Meter lang, hat eine Spannweite von 24,85 Metern und ist 7,51 Meter hoch. Die maximale Reisegeschwindigkeit beträgt 860 Stundenkilometer. 90 Passagiere kann die CRJ-900 befördern. Am 22. Mai 1992 hatte die Lufthansa in Frankfurt einen Airbus 320-200 auf den Namen „Nordenham“ getauft. Die Airline Germanwings übernahm das Flugzeug im Mai 2014. Damals hieß es bei der Lufthansa, dass auch die nächste „Nordenham“ ein Airbus sein solle. Daraus wurde aber nichts.

Auf Nachfrage der NWZ hat der Lufthansa-Sprecher Jörg Waber am Montag bestätigt, dass wieder eine „Nordenham“ mit Kranich-Logo im Einsatz ist. Dabei handelt es sich um ein Regionalverkehrsflugzeug des kanadischen Herstellers Bombardier. Die zweistrahlige Maschine des Typs CRJ-900 ist auf dem Flughafen München stationiert und fliegt Ziele in Europa für die City-Line-Sparte der Lufthansa an.

Kennzeichen D-ACNN

Nach Angaben des Pressesprechers steht die „Nordenham“ schon seit 2014 in den Diensten von Lufthansa-City-Line. Die Kennung der Maschine, die Platz für 90 Passagiere hat, lautet D-ACNN. Ursprünglich hatte Bombardier das Flugzeug in Montreal für die Arline Eurowings hergestellt. Die Auslieferung war im März 2010 erfolgt.

Unter dem Kennzeichen D-ACNN lassen sich im Internet viele Fotos von der Maschine finden. Dabei fällt auf, dass sie erst seit kurzem mit dem Schriftzug Nordenham versehen ist. Dazu konnte der Lufthansa-Sprecher keine Angaben machen. Aber nach Informationen der NWZ hat das Bombardier-Flugzeug die Beschriftung in diesem Februar bei einem Werftaufenthalt bekommen. Und zwar im Zuge einer Umlackierung, bei der das neue Lufthansa-Logo in Blau-Weiß angebracht wurde. Das bislang vertraute Gelb hat die Airline aus ihrem Kranich-Emblem gestrichen.

„Gute Nachricht“

Dass es wieder ein Lufthansa-Flugzeug mit dem Namen „Nordenham“ gibt, war auch Bürgermeister Carsten Seyfarth bis Montag nicht bekannt. „Das ist ja eine gute Nachricht“, freute er sich.

Was er allerdings als „ein wenig irritierend“ empfindet, ist die Tatsache, dass es sich bei der neuen „Nordenham“ nicht um einen Airbus handelt. Schließlich befindet sich in der Unterweserstadt ein großes Flugzeugwerk, das von der Airbus-Tochter Premium Aerotec betrieben wird. Diese Verbindung war übrigens auch 1992 der Anlass gewesen, die A320-200 nach Nordenham zu benennen. Warum jetzt die Wahl auf ein kanadisches Modell aus dem Hause Bombardier gefallen ist, konnte auch der Lufthansa-Sprecher nicht erklären.