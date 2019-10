Fremden Mann in der Küche ertappt

Nordenham Die Bewohnerin eines Hauses an der Viktoriastraße, Höhe Midgardstraße, hat am Samstag um 18.30 in ihrer Küche einen fremden Mann ertappt. Der Unbekannte stürmte daraufhin aus dem Haus und flüchtete auf einem Fahrrad in Richtung Bahnhof. Zuvor hatte er jedoch das Portemonnaie der Frau eingesteckt. Der Täter soll auffällig dünne Beine haben und circa 1,80 Meter groß sein. Er war dunkel gekleidet und trug eine orangefarbene Kapuze. Zeugenhinweise erbittet die Polizei unter Telefon 04731/99810.