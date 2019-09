Nordenham Als in den Läden noch ordentlich die Kassen klingelten und die Kunden den Einkaufsbummel nicht missen mochten, konnten die Fußgängerzonen gar nicht groß genug sein. Inzwischen ist die Online-Konkurrenz so mächtig, dass vielen Einzelhändlern die Luft ausgeht und den Innenstädten die Verödung droht. Gesundschrumpfen heißt das Motto, das zahlreiche Kommunen bereits umsetzen. In einigen Städten gibt es Überlegungen, die Fußgängerzonen ganz aufzulösen. So weit sind die Verantwortlichen im Nordenhamer Rathaus noch nicht. Sie ziehen bisher nur eine Verkleinerung der Einkaufsmeile in Erwägung. Allerdings ist die Idee, den nördlichen Abschnitt der Fußgängerzone für den Auto- und Fahrradverkehr freizugeben, alles andere als unumstritten. Das hat eine Umfrage der NWZ unter Kaufleuten und Kunden aufgezeigt.

Anke Coldewey, Geschäftsführerin von Mode Schröder, befürwortet die Verkehrsfreigabe. „Man sollte nur darauf achten, dass hier keine Rennstrecke entsteht“, sagt sie, „Tempo 30 wäre angemessen.“ Wenn zusätzliche Parkmöglichkeiten geschaffen werden, wäre das ihrer Meinung auch eine Chance für die wenigen Geschäfte, die es in dem von vielen Leerständen geprägten Innenstadtbereich noch gibt. „Es muss etwas passieren“, betont sie, „alles ist besser als nichts.“ Einen Versuch sei es auf jeden Fall wert.

Dass etwas geschehen muss und eine Verkehrsfreigabe der richtige Ansatz ist, findet auch Rainer Woge. „Aufmachen, sofort!“, fordert er. Die Zeit der Fußgängerzone sei abgelaufen, meint der Geschäftsführer des Smart-Home-Shops Creationx. „In den 80er- und 90er-Jahren war das hier ein großes Highlight“, sagt Rainer Woge, „aber das ist es schon lange nicht mehr.“ Er würde sich wünschen, dass der Verkehr durchgängig freigegeben wird.

Ganz anderer Meinung ist Irene Gundelach aus Nordenham. Die Rentnerin würde es nicht begrüßen, wenn in der nördlichen Fußgängerzone Autos und Fahrräder fahren dürften. „Es ist nun mal eine Fußgängerzone und keine Zone für Autos“, sagt sie. Schon jetzt ist es ihrer Meinung nach ein Problem, dass dort Radfahrer – trotz des Verbots – unterwegs sind. „Es sollte Rücksicht auf ältere Menschen und auf Kinder genommen werden“, betont Irene Gundelach.

Rainer Fellensiek sieht die Verkehrsfreigabe zwiegespalten. Auf der einen Seite bestehe keine Notwendigkeit, dort Autos zuzulassen, weil alles gut zu Fuß zu erreichen sei. „Andererseits wäre eine Zufahrt zur Post natürlich nicht schlecht“, findet der Nordenhamer Es komme aber auch darauf an, wie die Autos dort durchfahren. Er hat die Sorge, dass manche Verkehrsteilnehmer sich nicht an die Geschwindigkeitsbegrenzung halten würden.

Auf den NWZ-Aufruf bei Face­book, eine Meinung zur Verkehrsfreigabe der nördlichen Fußgängerzone abzugeben, antworteten überwiegend Gegner dieses Vorhabens. Zu ihnen gehört Miriam Kull. „Falscher Weg“, schreibt sie. Die Stadt Nordenham sollte lieber ermitteln, warum sich dort keine Geschäfte mehr ansiedeln, und sich auf dieser Grundlage um eine Lösung des Problems bemühen. Eine attraktivere Gestaltung des Bereichs könnte ihrer Ansicht nach helfen.

Claus Albers hält die Maßnahme für einen „völlig falschen Ansatz um einen Trend aus dem letzten Jahrhundert zu kurieren“.

Kai Kasischke fragt sich, aus welchem Grund dort Autos lang fahren sollten. „Da ist doch nichts“, meint er, „und durch die Autos wird es auch nicht lebendiger.“ Er glaubt, dass sich in diesem Abschnitt der Fußgängerzone keine Läden ansiedeln, weil die Geschäftsräume überteuert sind. An diesem Problem sollte der Hebel angesetzt werden.

Kurt Loga bewertet die Verkehrsöffnung der Fußgängerzone als „ein vollkommen falsches Signal in Zeiten des Klimawandels“. Die Maßnahme steht seiner Ansicht nach für ein „Jetzt erst recht und immer weiter so“.

Domenika Weinhold erinnert daran, dass die nördliche Fußgängerzone schon vor elf Jahren für einige Monate versuchsweise geöffnet worden war. Dieser Test habe nichts gebracht. „Sonst hätte man es ja nicht wieder rückgängig gemacht“, schreibt sie.

Uwe Veith hingegen stellt die Fußgängerzone grundsätzlich in Frage. „Im Grunde genommen ist sie in dieser Art und Weise überflüssig“, findet er. Wer das nicht so sehe, müsse sich fragen, wann er das letzte Mal dort gewesen sei. „Wenn man die komplette Fußgängerzone für den Verkehr während der Ladenöffnungszeiten öffnen würde, mit Einbahnstraßenregelung und als verkehrsberuhigte Zone, würden mehr Bürger die Läden nutzen“, ist Uwe Veith überzeugt. Das wäre auch ein Anreiz, wieder Geschäfte zu eröffnen und zu betreiben.