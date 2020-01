Nordenham Winterzeit ist Grünkohlzeit. In der Hochsaison im Januar und Februar gehört oft eine Kohltour in geselliger Runde dazu. Diese Gruppenausflüge sind allerdings mitunter mit Gefahren verbunden. Darauf weist die Polizei hin. In Erinnerung an einen Verkehrsunfall, der sich im vergangenen Jahr bei einer Kohltour auf dem Mittenfelder Weg in Stadland ereignet hat, rufen die Ordnungshüter zur Vorsicht auf und geben Verhaltenstipps. Dazu zählt vor allem die Empfehlung, bei den Wanderungen eine Warnweste zu tragen.

Bei dem Unfall in Stadland hatte ein Autofahrer in der Dunkelheit eine unbeleuchtete Personengruppe zu spät erkannt. Zwei schwer verletzte Menschen waren zu beklagen.

Hier die Tipps der Polizei:

• Die Teilnehmer einer Grünkohltour sollten nach Möglichkeit Gehwege nutzen und für das Überqueren von Straßen gesicherte Fußgängerüberwege oder Ampeln aufsuchen. Falls auf der Strecke keine Gehwege vorhanden sind, rät die Polizei dazu, die Wanderung auf wenig befahrenen Straßen zu unternehmen.• Da bei Grünkohltouren oft auch Schnaps und Bier im Spiel sind, bittet die Polizei, besonders auf alkoholisierte Teilnehmer zu achten.• Grundsätzlich ist es laut Polizei ratsam, die Tour bei einsetzender Dunkelheit zu beenden. Ansonsten sollte eine gut erkennbare Kleidung getragen werden.

• An Autofahrer appelliert die Polizei, vor allem an Wochenenden damit zu rechnen, dass größere Personengruppen unterwegs sind. Es gelte, vorsichtig und mit einem angemessenen Abstand an diesen Gruppen vorbeizufahren.

Bei dem traditionellen Boßelwettbewerb, den die Dorfgemeinschaft Blexen am Sonnabend, 18. Januar, ausrichtet, bekommen die Teilnehmer auf Initiative der Verkehrswacht Nordenham und der Polizei kostenlos Warnwesten zur Verfügung gestellt. Die Finanzierung übernimmt die Verkehrswacht.